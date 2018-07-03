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Ситуация на Донбассе

Хуг назвал число россиян в миссии ОБСЕ на Донбассе

Хуг назвал число россиян в миссии ОБСЕ на Донбассе
Александр Хуг / Фото: УНИАН

Из 1214 сотрудников СММ ОБСЕ только 37 являются гражданами РФ

03.07.18 116
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В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе работают 1214 человек. Среди них – более международных наблюдателей и около 400 сотрудников из числа граждан Украины. Об этом рассказал замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг в интервью Укринформу.

При этом он отметил, что половину наблюдателей представляют страны Евросоюза, а число россиян в СММ ОБСЕ незначительное.

"Также хочу отдельно прокомментировать некоторые спекуляции относительно стран происхождения сотрудников Миссии. Ведь раньше распространялась необъективная информация о подавляющем количестве наблюдателей из России. На сегодня таких 37. Но наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60. В целом численность наблюдателей СММ на 50% представлена странами-членами Евросоюза", - рассказал он.

Напомним, российская сторона на переговорах в Минске однозначно не соглашается с предложением Украины о контроле наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неконтролируемого участка российско-украинской границы на оккупированной части Донбасса.

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