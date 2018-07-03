Боевики приговорили Коломойского к пожизненному заключению

В список "осужденных" попали Тарута, Луценко и Ярош

Так называемый "Украинский народный трибунал", созданный боевиками в оккупированном Донецке, "приговорил" ряд украинских политиков к разным срокам тюремного заключения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на СМИ сепаратистов.

Так, к пожизненному заключению "приговорили" экс-председатель Днепропетровской областной администрации, бизнесмена Игоря Коломойского. Его боевики обвинили в злоупотреблении властью и развязывании военного конфликта, создании незаконных военизированных формирований и пособничестве в бандитизме.

Экс-глава Донецкой областной администрации, предприниматель Сергей Тарута и генпрокурор Юрий Луценко "получили" по 10 лет тюрьмы, а ряд сотрудников генпрокуратуры "получили" от шести до восьми лет лишения свободы.

При этом экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша "приговорили" к 12 годам тюрьмы.

Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко "получил" 7 лет лишения свободы, главный редактор сайта "Новости Донбасса" Алексея Мацука — три года тюрьмы.

В конце июня этот же "трибунал" приговорил к пожизненному заключению президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, главу МВД Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова, начальника Генштаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторока и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана написавшего для журнала Washington Examiner колонку "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина".