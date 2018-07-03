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Главная » Страна » Полиция поймала преступника, сбежавшего из зала суда в Миргороде

Полиция поймала преступника, сбежавшего из зала суда в Миргороде

Полиция поймала преступника, сбежавшего из зала суда в Миргороде

Беглеца задержали в Киеве

03.07.18 49
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В Киеве полиция задержала Виталия Суржана, который 27 июня сбежал из зала Миргородского суда. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Сейчас его доставили в спецучреждение. Он сбежал из зала, предварительно заручившись поддержкой своей подруги и конвоира. Соучастники побега задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении.

В Нацполиции Полтавской области уточнили, что Суржана задержали сотрудники КОРД около 22 часов 2 июля на одной из улиц Киева, когда преступник вышел на улицу из магазина.

Ранее правоохранители задержали двух злоумышленников, которые два дня назад сбежали из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции Херсонской области. 

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