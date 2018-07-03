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На заработки за границу ездят около 9 млн украинцев, - Рева

На заработки за границу ездят около 9 млн украинцев, - Рева
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Постоянно за рубежом работают более 3,2 млн наших соотечественников

03.07.18 234
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На постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3,2 млн граждан Украины. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Интерфакс-Украина.

"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - отметил Рева

При этом, по его словам, в трудовой миграции, которая часто имеет сезонный характер", принимает участие значительно больше количество украинцев.

"В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.

Рева добавил, что на данный момент одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

Напомним, согласно прогнозам НБУ, в краткосрочной перспективе трудовая миграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, в Нацбанке ожидают улучшения качества жизни в Украине.

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