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Мининфраструктуры создаст рейтинг авиакомпаний и туроператоров

Мининфраструктуры создаст рейтинг авиакомпаний и туроператоров
Владимир Омелян / Фото: slovoidilo.ua

Госавиаслужба проверит все самолеты, выполняющие чартерные рейсы

03.07.18 31
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Министерство инфраструктуры Украины до конца текущей недели составит рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"До конца этой недели мы планируем разместить на сайте рейтинги авиакомпаний и туроператоров", - сообщил он.

Также, по его словам, течение 2 недель Государственная авиационная служба проведет техническую ревизию всех чартерных самолетов, передает Громадське.

"Не обижайтесь, если кому-то мы запретим летать", - сказал он.

Напомним, в последнее время участились случаи задержки отправки украинских туристов на родину. В частности, несколько сотен наших соотечественников не могли попасть в Украину из Туниса, Албании и Пальмы-де-Майорка.

 

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