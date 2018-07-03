Мининфраструктуры создаст рейтинг авиакомпаний и туроператоров

Министерство инфраструктуры Украины до конца текущей недели составит рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"До конца этой недели мы планируем разместить на сайте рейтинги авиакомпаний и туроператоров", - сообщил он.

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Также, по его словам, течение 2 недель Государственная авиационная служба проведет техническую ревизию всех чартерных самолетов, передает Громадське.

"Не обижайтесь, если кому-то мы запретим летать", - сказал он.

Напомним, в последнее время участились случаи задержки отправки украинских туристов на родину. В частности, несколько сотен наших соотечественников не могли попасть в Украину из Туниса, Албании и Пальмы-де-Майорка.