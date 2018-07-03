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Ситуация на Донбассе

Под Авдеевкой дрон сбросил "сюрприз" на блиндаж боевиков

Под Авдеевкой дрон сбросил "сюрприз" на блиндаж боевиков
Фото: ednist.info

Сепаратистам советуют "ходить с задранными вверх головами"

03.07.18 21
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В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки при помощи дрона был уничтожен блиндаж боевиков. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, где на некоторых участках передовой расстояния до сепаратистов составляют от 100-200 метров и больше, несколько дней назад в небе появилась неизвестная "Третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника", - написал он.

Волонтер также пообещал, что подобные "сюрпризы" для боевиков "будут еще и еще", в связи с чем посоветовал сепаратистам "ходить с задранными вверх головами".

Волонтер добавил, что в том районе они намерены обеспечить бойцов ООС планшетами со спецпрограммой для корректировки огня, а у всех командиров в штабах будут установлены мониторы с выведенной на них программой для удаленного управления боем.

"И наши подразделения станут еще агрессивней и точней. Нам только надо немного еще помочь", - подытожил он.

Напомним, украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, который ранее находился в "серой зоне". 

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