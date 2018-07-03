Украинцы смогут находиться в Сербии без виз 90 дней

Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.
"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - написал он.
Ранее количество дней безвизового пребывания граждан разрешалось при условии, если оно не превышает 30 дней в течение 2 месяцев.
Напомним, президент Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в Сербии. Сегодня он встретился с сербским президентом Александром Вучичем.