Украинцы смогут находиться в Сербии без виз 90 дней

Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде

Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - написал он.

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Ранее количество дней безвизового пребывания граждан разрешалось при условии, если оно не превышает 30 дней в течение 2 месяцев.

Напомним, президент Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в Сербии. Сегодня он встретился с сербским президентом Александром Вучичем.