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Новости партнеров Мечтать к звездам: 4 дня, 32 часа, 200 кв. м рисунков мечтаний арт-марафона #МояДитячаМрія

<span class="label">Новости партнеров</span> Мечтать к звездам: 4 дня, 32 часа, 200 кв. м рисунков мечтаний арт-марафона #МояДитячаМрія

Розовые единороги, инопланетяне, миллионы подписчиков в ютюб, кошечка, и мир без войны и болезней – такие мечты рисуют дети

03.07.18 43
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2011 детских мечтаний вместе с Лидией Таран, Сашей Лободой, Христиной Соловей, Егором Гордеевым, Анной Ломакиной, Валентиной Хамайко, группой Open Kids, Александром Поповым

Более 2000 мечтаний появились на огромной стене арт-марафона #МояДитячаМрія всего за 4 дня. В Киеве возле Национального музея истории Украины мечтами современных детей рисовалась наша новая история - неожиданная, невероятная и окрыляющая. Мечты стали видимыми, что значит более вероятными. Стену разобрали в хранилище, но арт-марафон продлится еще до конца года и соберет 100 000 рисунков мечтаний, чтобы все их направить Лучом к звездам ближе к  Вселенной. Организатор – проект Здійсни мрію.

Современные дети, как и прежде мы с вами, мечтают об удивительном и - вполне реальном, конечно. Кто-то хочет стать звездой или получить золотую кнопку ютюба. Кто-то хочет походить в космосе и посетить Марс. Кто-то стремится обрабатывать землю и вернуть Украине Крым. Кто-то страстно хочет выздороветь от болезни, чтобы стать врачом, иметь счастливую семью и ездить в школу на единороге. Итак, если бы детские картинки вдруг ожили, то наш мир стал бы идеальным, - тут у каждого был бы замечательный друг - собака, кошка, хомячок, розовая пони, птичка, рыба, дракон; по желанию можно превращаться в Русалку, Кота или Работа, а в космическом корабле  кататься с инопланетянами и играть с ними в футбол; а еще всегда была бы вкусная еда, все было бы чисто и мусор растворялся, моментально строились мосты между планетами и между городами, дома стали разноцветными. .. и закончились все войны, а земные существа жили вечно и никогда не умирали!

Вдохновляли детей Феи проекта "Здійсни мрію" телеведущие Лида Таран и Саша Лобода, присоединилась поющая волшебница арт-марафона Христина Соловий и художница Анна Ломакина. Первыми свои мечты рисовала супермама Валя Хамайко с детьми и Людмила Барбир с сыном Тарасиком. Поздравить мечтателей и вдохновить на большие мечты без ограничений приехали звезды Сниданку с 1+1 Егор Гордеев и Александр Попов, ведущий Профутбола Игорь Цыганик, участницы детской группы Open Kids, главный врач Охматдета Ирина Садовьяк, представитель МДЦ "Артек" Сергей Коник и врач-психолог Богдан Божук. Более полутысячи маленьких мечтателей приехали нарисовать свою мечту уже в первый день работы арт-стены. Среди них и пациенты Охматдета, и подопечные Артека, а также общественных и благотворительных организаций.

Лидия Таран, куратор "Здійсни мрію" говорит: "Мы никогда не знаем, во что трансформируются детские мечты и к чему приведут, но именно они дают импульс душе и именно с них начинаются стремление, саморазвитие и выбор профессии. 95% украинских детей мечтает стать супергероями и иметь суперсилу. Согласно исследованию социологов и психологов, результаты которого были представлены в июне в УНИАН, 39% детей хотят суперсилу именно для того, чтобы помогать другим людям. И это не может не радовать".

Некоторые мечтают "поехать заграницу", и это больной вопрос, но, в то же время, в своих рисунках дети воплощают так же много надежды, любви к Украине и сочувствие к тем, кто рядом. И мы прекрасно понимаем, что осуществление детской мечты зависит исключительно от нас с вами - взрослых, родителей, тех, кто часто приземляет фантазии и желания детей, навязывает свои стереотипы мышления, собственные несбывшиеся мечты и стремления. Согласно статистике, 38% родителей даже не догадываются о мечтах своих детей, то есть - даже не разговаривают с ними на эту тему. Однако, к счастью, 63% всех детей таки верят в чудеса. Поэтому, мы с вами должны стать волшебниками, которые помогут детским мечтам сбыться.

Результаты социологического исследования, проведенного среди здоровых детей и тех, кто длительное время находится на лечении, дают нам понимание того, что ждет нашу страну и наш мир в недалеком будущем. Только 10% больных детей мечтают без ограничений, 90% имеют практические мечты и желания про вполне приземленные вещи и предметы. Среди здоровых детей доля "мечтателей" еще меньше - 5%. У детей, столкнулись со сложными заболеваниями, количество материальных желаний вдвое меньше, то есть, именно те, кто сейчас нуждается в помощи в больницах и борются за жизнь, в будущем станут двигателями, которые будут делать важные проекты для украинского общества. Ведь, как известно, те, кто прошел непростые испытания в детстве и подростковом возрасте способен на сочувствие, готов помогать другим, брать на себя ответственность и - достигать невероятных вершин.

Благодаря уже упоминавшемуся исследованию, которое, на первый взгляд, может показаться необязательным в контексте проблем, поглотивших нашу страну, мы осознали, что будущее будет зависеть от тех, кто сейчас живет в детстве и только формирует свою картину мира, прислушивается к своим желаниям, чувствам и начинает в них верить вопреки всему.

Именно поэтому мы организовали арт-марафон #МояДитячаМрія, который объедет семь украинских городов и в результате мы соберем в нашу коллекцию 100 000 мечтаний украинских детей и "отправим" их в небо с помощью цветного луча, чтобы показать силу мечты, запрограммировать мечты  на осуществление и чтобы вера в реализацию самого сокровенного поселялась в сердце каждого ребенка.

Мы также ищем 100 000 волшебников, которые могут помочь осуществить мечты детей. Ведь исполнения желаний - это мощный мотиватор для активного движения в жизни, чтобы дальше строить невероятные планы и активно проявляться в этом мире. Именно сейчас важно инвестировать в наше новое поколение и дать им возможность сделать этот мир лучше!

Также верим, что арт-марафон спровоцирует тектонические изменения в украинском обществе, чтобы реально осознать, что наши инвестиции надо, прежде всего, направить на подрастающее поколение - с него начинается наша новая страница в истории.

Тур арт-терапии педет в 7 городов Украины - от больниц до школ. К нам присоединяется лагерь Артек, который сможет передать до конца лета около 15 000 рисунков желаний.

Присоединяйтесь в соцсетях – рисуйте мечту и ставьте хэштег # МояДитячаМрія

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