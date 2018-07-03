Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Новости партнеров Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

Новости партнеров Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

<span class="label">Новости партнеров</span> Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире
03.07.18 48
000

Экономисты с мировым именем, известные бизнесмены, инвесторы и визионеры соберутся в Киеве 18–19 октября 2018 года на одно из главных бизнес-событий Украины — Киевский международный экономический форум (КМЭФ).

Основной темой пятого юбилейного КМЭФ станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Поэтому особое внимание на мероприятии будет уделено новейшим технологиям. Эксперты из разных сфер деятельности предоставят свои прогнозы относительно того, как искусственный интеллект, роботизация, блокчейн и другие технологии повлияют на бизнес и общество. Тема реализованных хай-тек-проектов также будет находиться в центре внимания форума — ей будет посвящена выставочная зона площадью более 1000 кв. м.

Кроме того, участников КМЭФ ждут дискуссии о развитии экономики — промышленности, финансовой системы и образования и пр. Среди тем панельных дискуссий: вызовы Четвертой промышленной революции, фэйр-плей на глобальных рынках, развитие экспорта — от сырья до продуктов с добавленной стоимостью, стратегии инклюзивного роста, будущее агробизнеса и т.п.

"Стратегия форума — собрать вместе в рамках одной коммуникационной платформы лидеров бизнеса, власти, общества и международного экспертного сообщества, чтобы определить наиболее эффективный путь развития Украины и вызовы на этом пути. И такой подход успешно работает — КМЭФ доказывает это уже пятый год подряд", — комментирует Юрий Пивоваров, председатель оргкомитета Киевского международного экономического форума.

В рамках подготовки к КМЭФ-2018 будет проведена целая серия бизнес-мероприятий. Первым из них, который состоялся 1 марта этого года, стал public talk с основателем инвестиционной группы UFuture и фонда K.Fund Василием Хмельницким. А уже 30 марта Киевский международный экономический форум совместно с Украинской ассоциацией Римского клуба провел конференцию "Экономическое будущее Украины", которая объединила энергию молодежи вокруг идеи сбалансированного экономического развития.

История КМЭФ

На первом КМЭФ, который состоялся в 2014 году, были обозначены контуры структурных реформ, необходимые нашей стране для экономического прорыва. В ходе КМЭФ-2015 эксперты определили наиболее действенные инструменты для этого прорыва. Главным выводом стал совет Украине не отдавать экономику в жертву свободного рынка, а целенаправленно управлять ею с помощью треугольника "власть — бизнес — общество". Форум 2016 года был посвящен стратегическим вопросам: как привлечь в нашу страну инвестиции и как Украине стать частью глобального процесса Четвертой промышленной революции.

Для участия в четвертом форуме, собравшем в октябре 2017 года 113 спикеров из 30 стран мира, более 1200 гостей и 210 представителей СМИ, в Киев приехали многочисленные делегации потенциальных инвесторов, которые ознакомились с бизнес-возможностями Украины. Таким образом, Киевский международный экономический форум работает над улучшением репутации страны в мире, а многие предприниматели находят во время его работы партнеров, клиентов и новые контакты для развития бизнеса.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.

Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирована на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание "дорожной карты" развития и содействия конвертации идей в реальные действия. www.forumkyiv.org

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4417
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58511
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6235
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8495
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22744
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13245
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3311
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19295
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3948
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9051
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 5761 / 5964
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3823 / 4202
  3. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 3019 / 3110
  4. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 2961 / 3401
  5. Титаник доедают бактерии 2876 / 3112
  6. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2214 / 2408
  7. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1771 / 1977
  8. В Варшаве полуголую Бейонсе со сцены снимали спасатели 1729 / 1818
  9. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1353 / 1408
  10. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1174 / 1408
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 39 / 3110
  2. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 11 / 1977
  3. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 10 / 4202
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 6 / 1408
  5. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 5 / 5964
  6. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 978
  7. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3401
  8. Во Львовской области уничтожили памятник Пушкину 4 / 591
  9. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 4 / 41905
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2278
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.