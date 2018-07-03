Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Киев прикупил снегоуборочной техники на 22 миллиона

Киев прикупил снегоуборочной техники на 22 миллиона

Киев прикупил снегоуборочной техники на 22 миллиона
Фото: УНИАН

Столица готовит сани летом

03.07.18 159
000

Коммунальная корпорация Киевавтодор через тендер в ProZorro закупила 44 снегоуборочные машины. Победителем тендера, состоявшегося 26 июня, определено ООО "Укравтозапчасти", которое предложило наиболее выгодную цену - 22,110 млн грн (0,5 млн за одну единицу техники).

Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов ProZorro.

Согласно объявлению, столица закупила у "Укравтозапчасти" 44 снегоуборочные машины на базе трактора тягового класса 1 с комплектом оборудования: снежным отвалом, подметальной щеткой, распределителем противогололедных материалов.

Сейчас заявлено о намерении заключить договор с победителем. Вместе с тем, продолжается период, в течение которого результаты аукциона могут быть оспорены другими участниками торгов.

В январе 2018 года в Киевской горгосадминистрации сообщили, что в течение последних трех лет Киевавтодор получил 107 единиц спецтехники, в том числе 82 единицы снегоуборочной. Это комбинированные машины со сменным оборудованием, разбрасыватели соли и песка, тракторы со специальным оборудованием и тому подобное. Среди них и 17 единиц многофункциональной снегоуборочной техники МАN и Mercedes, которые в 2016 году столица получила как подарок от правительства Германии. В общем, к прошлому зимнему сезону Киевавтодор подготовил 377 единиц снегоуборочной техники.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Киеве появится парк современной скульптурыИюнь в Киеве оказался в полтора раза дождливей нормыВ ночном небе над Киевом сверкали необычные молнии
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4430
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58523
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6247
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8527
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11300
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13278
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3334
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19311
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3952
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9069
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 6941 / 7202
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3830 / 4205
  3. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 3160 / 3235
  4. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3064 / 3483
  5. Титаник доедают бактерии 2974 / 3194
  6. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2305 / 2481
  7. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1860 / 2051
  8. В Варшаве полуголую Бейонсе со сцены снимали спасатели 1824 / 1905
  9. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1521 / 1540
  10. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1245 / 1472
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 41 / 3235
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 14 / 7202
  3. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 11 / 2051
  4. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 10 / 4205
  5. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 1540
  6. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1021
  7. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 150
  8. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 4 / 42001
  9. Во Львовской области уничтожили памятник Пушкину 4 / 591
  10. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3483
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.