Киев прикупил снегоуборочной техники на 22 миллиона

Коммунальная корпорация Киевавтодор через тендер в ProZorro закупила 44 снегоуборочные машины. Победителем тендера, состоявшегося 26 июня, определено ООО "Укравтозапчасти", которое предложило наиболее выгодную цену - 22,110 млн грн (0,5 млн за одну единицу техники).

Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов ProZorro.

Согласно объявлению, столица закупила у "Укравтозапчасти" 44 снегоуборочные машины на базе трактора тягового класса 1 с комплектом оборудования: снежным отвалом, подметальной щеткой, распределителем противогололедных материалов.

Сейчас заявлено о намерении заключить договор с победителем. Вместе с тем, продолжается период, в течение которого результаты аукциона могут быть оспорены другими участниками торгов.

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В январе 2018 года в Киевской горгосадминистрации сообщили, что в течение последних трех лет Киевавтодор получил 107 единиц спецтехники, в том числе 82 единицы снегоуборочной. Это комбинированные машины со сменным оборудованием, разбрасыватели соли и песка, тракторы со специальным оборудованием и тому подобное. Среди них и 17 единиц многофункциональной снегоуборочной техники МАN и Mercedes, которые в 2016 году столица получила как подарок от правительства Германии. В общем, к прошлому зимнему сезону Киевавтодор подготовил 377 единиц снегоуборочной техники.