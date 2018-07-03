Вывоз леса стал преступлением

Парламент ввел уголовную ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Закон №5495 поддержали 234 народных депутата.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В Уголовном кодексе Украины теперь будет новая статья №201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности, необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Если человек совершил такое преступление не в первый раз или в крупном размере - ему будет грозить лишение свободы от пяти до десяти лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности до трех лет.

Если преступление совершила организованная преступная группа или речь идет о контрабанде в особо крупном размере, то наказание - лишение свободы от десяти до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Ранее незаконная порубка леса предусматривала штраф 850-1700 грн, или арест до полугода или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Обновленная статья предусматривает наказание не только за рубку леса, но и за незаконную перевозку, хранение или сбыт леса. Закон также предусматривает увеличение штрафов за повреждение лесов.

Напомним, больше всего леса вырубается в Ровенской области. Сумма нанесенного ущерба лишь за первый квартал прошлого года составляет 85,8 миллионов гривен