Порошенко рассказал о планах Украины войти в ЕС до 2025 года

Об этом президент сказал в разговоре с сербским коллегой

Украина планирует вступить в Европейский Союз до 2025 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге с лидером Сербии Александром Вучичем во вторник, 3 июля, передает 112 Украина.



В частности, президент заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.

"Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа", - добавил президент.



Отметим, в марте Порошенко говорил, что Украина вступит в Евросоюз через несколько лет.

"Я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - отметил президент.



Порошенко также заверил, что Украина продолжит реформы и борьбу с коррупцией.