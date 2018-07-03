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Порошенко рассказал о планах Украины войти в ЕС до 2025 года

Порошенко рассказал о планах Украины войти в ЕС до 2025 года
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Об этом президент сказал в разговоре с сербским коллегой

03.07.18 228
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Украина планирует вступить в Европейский Союз до 2025 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге с лидером Сербии Александром Вучичем во вторник, 3 июля, передает 112 Украина.

В частности, президент заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.

"Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа", - добавил президент.

Отметим, в марте Порошенко говорил, что Украина вступит в Евросоюз через несколько лет.

"Я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - отметил президент.

Порошенко также заверил, что Украина продолжит реформы и борьбу с коррупцией.

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