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Новости партнеров Олег Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

<span class="label">Новости партнеров</span> Олег Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

7 июля Украина и мировая украинская диаспора проведут глобальный флешмоб в поддержку режиссера

03.07.18 41
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Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, учрежденной Международным экономически-гуманитарным форумом Ukrainian ID. Премия украинскому режиссеру присуждена за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы. О присуждении награды Олегу Сенцов планировалось объявить 7 июля, в Каневе во время торжественной церемонии форума Ukrainian ID. Но, как сообщила президент Форума Наталья Заболотная, нынешние обстоятельства содержания режиссера (с 14 мая продолжает голодовку в российской тюрьме) требуют срочных действий для того, чтобы осуществить освобождение Сенцова.

"Олег Сенцов является человеком культуры, украинским кинорежиссером, который стал символом отчаянной борьбы за свободу и гражданское достоинство во всем мире. Мы планировали объявить присуждение ему премии 7 июля, вместе с объявлением других лауреатов Ukrainian ID Awards. Но пока мы не можем терять ни дня, ни минуты в том, чтобы поддерживать и усиливать давление на российские власти, которая цинично продолжает удерживать Сенцова в заложниках и изоляции, толкая его на грань жизни и смерти", – заявили в Оргкомитете Форума.

Глобальный флешб-моб #FreeSentsov стартует в Каневе с Тарасовой горы 7 июля в 19:00 по киевскому времени. Планируется, что к нему присоединится все мировое украинское сообщество. Организационный комитет Ukrainian ID призывает всех украинцев, независимо от места их проживания, выйти на митинги в поддержку Олега на главные площади своих городов, а также перед дипломатическими представительствами России и США.

"С Тарасовой горы, сакрального для украинской культуры места, мы призываем всю украинскую диаспору вместе спасти Олега Сенцова. Как известно, 16 июля в Хельсинки пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которой, очевидно, будут обсуждаться действия России по оккупации Украины и пути смягчения напряженности между РФ и США. Мы просим всех Украинцев мира доказать России: ей никогда не удастся уничтожить или купить человеческое достоинство и идеалы свободы, за которые поколения украинцев вели и продолжают вести смертельно опасную борьбу. Мы будем оказывать давление и на Россию, и на США с тем, чтобы вопрос освобождения Сенцова и всех украинских политзаключенных стало приоритетным и было решено срочно", - заявила Наталья Заболотная.

Она также отметила, что вручение Ukrainian ID Award представителям Олега именно в Каневе, в мемориальном заповеднике Тараса Шевченко, будет крайне символичным через параллели в судьбах Кобзаря и Сенцова.

"В XIX веке украинец Тарас Шевченко был осужден властями имперской России за духовное противостояние ее убийственной, антигуманной государственной политике. В XXI веке украинец Олег Сенцов был осужден властями неоимперского образования по этим же мотивам. Они оба стали героическим воплощением украинской культуры: самобытной, несокрушимой и вдохновляющей. И они оба обречены на свободу и бессмертие в сердцах украинского народа", - подчеркнула Наталья Заболотная.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. Был активным участником евромайдан и гражданского сопротивления оккупации Крыма Россией. В мае 2014 Сенцов был похищен сотрудниками ФСБ в Симферополе и арестован по обвинению в подготовке террористического акта. В 2015 году российский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Многочисленные международные организации и общественные деятели признали заключения Олега Сенцова политическим и потребовали от российских властей освободить его.

14 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем 64 гражданина Украины, которые были похищены и осуждены по политическим мотивам. 25 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России о помиловании Сенцова.

В настоящее время Олег Сенцов продолжает находиться в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, расположенном за Северным полярным кругом.

Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID - диалоговая платформа, созданная Фондом гуманитарного развития Украины в 2018 году. Форум впервые пройдет 7 июля в Каневе, где в дальнейшем будет проходить ежегодно. Тема Форума: "План на завтра" - создание дорожной карты действий для Украины и мира в условиях новой экономики и на фундаменте принципов гуманитарной безопасности.

Среди участников Форума: Джон Хербст (директор Евразийского центра Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах), Наталья Яресько (исполнительный директор Совета по финансовому контролю и управлению Пуэрто-Рико, министр финансов Украины в 2014-2016 годах), Коста Ваенас (советник правительства Швейцарии по вопросам электронной демократии), Лилия Гриневич (министр образования и науки Украины), Кристофер Дикки (редактор The Daily Beast (США), писатель), Дмитрий Бондаренко (генеральный директор группы компаний "ЛИГА"), Анна Немцова (журналистка Newsweek и The Daily Beast (США), Роман Ващук (Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине), Даниэл Билак (советник Премьер-министра Украины по вопросам инвестиций), Джеймс Брук (главный редактор Ukraine Business News), Кэди Уорд (главный советник проекта международной технической помощи Канады "Партнерство для развития городов"), Томас Бруннер (австрийский топ-менеджер и меценат украинской культуры, управляющий партнер компании "АгроПлюс2006") и Майкл Боцюркив (канадский писатель, журналист)

Ознакомиться с полным списком участников и расписанием панелей Форума, стать участником Ukrainian ID можно, зарегистрировавшись на официальном сайте www.ukr-id.com.

Ukrainian ID Awards - ежегодная премия, которая будет присуждаться за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества. Лауреатами премии могут стать граждане любой страны и профессиональной сферы, а также организации (кроме политических), которые своей деятельностью внесли значительный вклад в ответственный развитие мира. Автор статуэтки награды Ukrainian ID Awards молодой харьковский скульптор Сергей Шаулис.

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