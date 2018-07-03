В Киеве стреляли в человека

Во вторник, 3 июля, в Киеве на улице Антоновича неизвестный стрелял в мужчину.
Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на своей странице в Facebook.
Стрелок с места происшествия скрылся. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Ему оказывают медпомощь.
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Возле ресторана работает следственно-оперативная группа. Силовики общаются со свидетелями и очевидцами и осматривают место преступления.
По словам очевидцев, было слышно шесть выстрелов. Мужчина неславянской внешности выстрелил в другого кавказца в упор и покинул место преступления. За ним бросились в погоню другие кавказцы, сообщает Страна.
Ранее Фокус писал, что в Киеве валютные мошенники устроили стрельбу.