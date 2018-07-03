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Фото Полицейские задержали наркокурьеров с кокаином на 30 млн гривен

<span class="label red">Фото</span> Полицейские задержали наркокурьеров с кокаином на 30 млн гривен
Фото: mvs.gov.ua

Организатором группы был 42-летний гражданин Турции

03.07.18 47
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Правоохранители задержали двух наркокурьеров и изъяли более шести килограммов контрабандного кокаина. Его стоимость на "черном рынке" - почти 30 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Отмечается, что наркокурьеров задержали во время проведения совместной спецоперации сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, пограничной и таможенной служб аэропорта "Борисполь" под процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины.



Организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Он руководил контрабандой и обеспечивал поставки кокаина в Украину.

"Он также привлек к сотрудничеству своего знакомого, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами", - сообщили в полиции.



Кроме того, в состав группировки входил 28-летний житель Одесской области, который искал и вербовал наркокурьеров через соцсети. За "работу" вербовщик обещал от трех до семи тысяч долларов.

Все члены международной наркогруппы арестованы. Против них открыты уголовные производства. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка"  сотрудники Госпогранслужбы вместе с таможенниками и представителями СБУ задержали гражданина Литвы, который пытался провезти через границу 26 кг героина.

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