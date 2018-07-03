Вешать рекламные щиты на электрические столбы отныне нельзя

Народные депутаты во вторник, 3 июля, приняли закон, которым, в частности, запрещается использовать элементы контактной сети для размещения рекламы, сообщает РБК-Украина.
За законопроект "О внесении изменений в закон "О рекламе" после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 слуг народа.
"Фактически преобразование поддерживающих элементов контактной сети и опор наружного освещения в сплошную цепь рекламоносителей привело к недопустимому визуальному засорению наших улиц и площадей, искажению исторического и культурного ареалов украинских городов, пагубно влияет на целостное восприятие расположенных в городах архитектурных ансамблей, негативно сказывается на безопасности дорожного движения", - говорится в тексте проекта закона.
Отмечается, что размещение рекламы на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения, запрещается.
Отметим, ранее в Киеве была создана локальная ассоциации наружной рекламы.