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Видео, фото Расстрелянный в Киеве мужчина скончался в больнице

<span class="label red">Видео, фото</span> Расстрелянный в Киеве мужчина скончался в больнице

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию злоумышленника

03.07.18 388
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Мужчина, в которого стреляли возле сегодня в Киеве, скончался.

Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что стрелок выстрелил в мужчину, а когда он упал – сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно – от пистолета Макарова.

Личность потерпевшего установлена – это мужчина 1988 года рождения.



Очевидцы рассказали о злоумышленнике: мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

В Киеве введен оперативный план по розыску и его задержанию.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, среди версий - конфликт и заказное убийство.

"Но это будет известно после установления четко личности потерпевшего, его связей, отработки его жизни", - отметил он журналистам.



Крищенко добавил, что потерпевший выходил из одного из офисов. Преступник вышел из автомобиля, выстрелил на подходе, а затем несколько раз вплотную, когда потерпевший уже лежал на земле.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.



Отметим, 3 июля на улице Антоновича возле ресторана неизвестный выстрелил в мужчину.

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