Мужчина, в которого стреляли возле сегодня в Киеве, скончался.



Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на своей странице в Facebook.



Отмечается, что стрелок выстрелил в мужчину, а когда он упал – сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно – от пистолета Макарова.



Личность потерпевшего установлена – это мужчина 1988 года рождения.





Очевидцы рассказали о злоумышленнике: мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.



В Киеве введен оперативный план по розыску и его задержанию.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, среди версий - конфликт и заказное убийство.



"Но это будет известно после установления четко личности потерпевшего, его связей, отработки его жизни", - отметил он журналистам.





Крищенко добавил, что потерпевший выходил из одного из офисов. Преступник вышел из автомобиля, выстрелил на подходе, а затем несколько раз вплотную, когда потерпевший уже лежал на земле.



Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.





Отметим, 3 июля на улице Антоновича возле ресторана неизвестный выстрелил в мужчину.