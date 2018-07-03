В Минэкономразвития назвали причину задержек туристических авиарейсов

В Украине увеличилось количество желающих отдохнуть за границей, что привело к перегрузке чартерных авиаперевозчиков.



Об этом в Facebook рассказал заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.



"Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть (за границей – Ред.), что в разы превысило объем пассажиромест, которые авиаперевозчики чартерных рейсов фактически могут предоставить, и постоянным демпингованием цен на туры. Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и, соответственно, к сбою рейсов в обоих направлениях", – объяснил замминистра.



По словам Титарчука, постоянные задержки авиарейсов влекут за собой затраты на проживание и питание туристов, а также выплаты компенсаций за задержки вылетов. При этом ни туроператоры, ни авиаперевозчики не хотят брать на себя эти дополнительные расходы.

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"Чтобы окончательно не сорвать этот туристический сезон, призываю туроператоров и авиаперевозчиков к взаимопониманию для оптимизации летной программы с максимальным учетом потребностей туристов в летний сезон. Туроператорам при заключении договоров с чартерными перевозчиками необходимо учитывать реальную способность и мощность авиакомпании, а также быть уверенными, что у последней есть резервные борты", – отметил Титарчук.



Он также добавил, что ситуация с возвращением туристов из Туниса уже урегулирована.

Отметим, несколько сотен украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из Туниса. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.



Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.



2 июля украинцев все же начали возвращать из Туниса домой.