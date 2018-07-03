Под Одессой сошел с рельсов грузовой поезд

В Одесской области во вторник, 3 июля, сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Авария произошла на перегоне Ивановка - Веселый Кут.



Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



Из-за ЧП 20 пассажирских поездов были вынуждены объезжать участок по другим маршрутам.



В УЗ сообщили, что на место происшествия срочно направлены три восстановительных поезда. Также на месте работает комиссия для определения причины происшествия.

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Отмечается, что вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов.



Железнодорожники отметили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.



Сообщается, что маршруты изменили в частности, поезда №762/761 Одесса - Киев № 94/93 Одесса - Минск № 24/23 Одесса - Москва № 106/105 Одесса - Киев № 146/145 Измаил - Киев следуют по маршруту через Одессу - Колосовку - Помичную - Чернолеску - Т.Шевченко - Мироновку - Киев.



Изменены также маршруты поездов № 136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы № 258/257 Одесса - Львов № 26/36 Одесса - Рахов - Перемышль № 108/107 Одесса - Ужгород № 12/11 Одесса - Львов. Они проследуют через Одессу - Колосовку - Помичную - Слободку - Вапнярку.



Поезд № 223/224 Киев - Одесса проследует через Подольск - Помичную - Колосовку - Одессу.



Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, к которым теперь поездами добраться невозможно.

Напомним, ранее под Тернополем два вагона сошли с рельсов из-за того, что воры разобрали пути. Никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.