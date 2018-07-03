Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Под Одессой сошел с рельсов грузовой поезд

Под Одессой сошел с рельсов грузовой поезд

Под Одессой сошел с рельсов грузовой поезд

Железнодорожники отметили, что угрозы для людей и окружающей среды нет

03.07.18 27
000

В Одесской области во вторник, 3 июля, сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Авария произошла на перегоне Ивановка - Веселый Кут.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Из-за ЧП 20 пассажирских поездов были вынуждены объезжать участок по другим  маршрутам.

В УЗ сообщили, что на место происшествия срочно направлены три восстановительных поезда. Также на месте работает комиссия для определения причины происшествия.

Отмечается, что вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов.

Железнодорожники отметили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.

Сообщается, что маршруты изменили в частности, поезда №762/761 Одесса - Киев № 94/93 Одесса - Минск № 24/23 Одесса - Москва № 106/105 Одесса - Киев № 146/145 Измаил - Киев следуют по маршруту через Одессу - Колосовку - Помичную - Чернолеску - Т.Шевченко - Мироновку - Киев.

Изменены также маршруты поездов № 136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы № 258/257 Одесса - Львов № 26/36 Одесса - Рахов - Перемышль № 108/107 Одесса - Ужгород № 12/11 Одесса - Львов. Они проследуют через Одессу - Колосовку - Помичную - Слободку - Вапнярку.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса проследует через Подольск - Помичную - Колосовку - Одессу.

Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, к которым теперь поездами добраться невозможно.

Напомним, ранее под Тернополем два вагона сошли с рельсов из-за того, что воры разобрали пути. Никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В значительной части Азербайджана из-за жары пропал светУкраина и Беларусь могут создать железнодорожный хаб в ЕСАвтобус с 20 школьниками перевернулся в Индии
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4439
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58539
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6276
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8551
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11306
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13313
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3362
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19333
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3966
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9084
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 8544 / 8948
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3844 / 4222
  3. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 3442 / 3559
  4. Титаник доедают бактерии 3193 / 3446
  5. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3184 / 3614
  6. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2445 / 2641
  7. В Варшаве полуголую Бейонсе со сцены снимали спасатели 2097 / 2211
  8. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 2080 / 2313
  9. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1785 / 1834
  10. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1675 / 1960
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 41 / 3559
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 19 / 8948
  3. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 11 / 2313
  4. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 10 / 4222
  5. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 1834
  6. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 795
  7. Во Львовской области уничтожили памятник Пушкину 4 / 597
  8. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 163
  9. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1104
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 4 / 42066
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.