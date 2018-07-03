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Главная » Страна » Фото На Житомирщине обезвредили рэкетиров, вымогавших с бизнесменов "дань"

Фото На Житомирщине обезвредили рэкетиров, вымогавших с бизнесменов "дань"

<span class="label red">Фото</span> На Житомирщине обезвредили рэкетиров, вымогавших с бизнесменов "дань"
Фото: ssu.gov.ua

 В СБУ задержали подозреваемых во время получения части очередного "транша" в размере $1 тыс

03.07.18 109
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В Житомирской области силовики обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с бизнесменов.

Об этом во вторник, 3 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники, применяя физическое и психологическое давление, заставляли отдельных владельцев местных мясоперерабатывающих предприятий платить им "дань". В случае неуплаты рэкетиры угрожали расправой над семьями пострадавших", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

В состав банды входили трое жителей одного из районных центров области.

В СБУ с помощью спецподразделения Корд задержали подозреваемых во время получения части очередной "дани" в сумме $1 тыс.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по статье о вымогательстве. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее НАБУ задержало двух сотрудников СБУ за вымогательство взятки.

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