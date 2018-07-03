В Житомирской области силовики обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с бизнесменов.
Об этом во вторник, 3 июля, сообщает пресс-служба СБУ.
"Злоумышленники, применяя физическое и психологическое давление, заставляли отдельных владельцев местных мясоперерабатывающих предприятий платить им "дань". В случае неуплаты рэкетиры угрожали расправой над семьями пострадавших", - сообщили в СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
В состав банды входили трое жителей одного из районных центров области.
В СБУ с помощью спецподразделения Корд задержали подозреваемых во время получения части очередной "дани" в сумме $1 тыс.
Фото: ssu.gov.ua
Открыто уголовное производство по статье о вымогательстве. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее НАБУ задержало двух сотрудников СБУ за вымогательство взятки.