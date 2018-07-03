Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец
Освобождение заложников Кремля

Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец

Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец
Павел Гриб / Фото: facebook/Andrei Sabinin

У него также отобрали все вещи и продукты питания

03.07.18 1998
510

Украинского полизаключенного Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону сильно избили заключенные, а также отобрали у него все вещи и продукты питания.

Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на слова адвоката.

Защитник Марина Дубровина встретилась с Павлом сегодня вечером.

"Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется", – написал отец Гриба.

Кроме того, заключенные забрали у него все вещи, продукты питания, которые накануне передали украинские консулы.

"Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья не имеет", – отметил Игорь Гриб.

Украинский заключенный считает, что такое отношение к нему будет и впредь.

"Один сильный удар в область живота... как следствие – внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь", – считает отец Павла.

Он также отметил, что его сын постоянно мучается от головных болей.

"Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", – подчеркнул отец.

Ранее сообщалось, что 19-летнего Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта на выпускном в российском Сочи.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще до прибытия парня в Гомель.

В июне в России Госфинмониторинг заблокировал счет Павла Гриба, на который ему переводили деньги на лекарства и чистую питьевую воду.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В России политзаключенного украинца Павла Гриба лишили возможности обеспечивать себя лекарствами и водойУкраинцу Грибу продлили арест в РоссииУкраинцу Павлу Грибу продлили на два месяца арест в России
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4447
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58541
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6284
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8588
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11317
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13349
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3380
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19351
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3968
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9100
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4102 / 9248
  2. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3211 / 3636
  3. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2491 / 2669
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 1870 / 1878
  5. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 1755 / 3636
  6. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1737 / 2009
  7. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1423 / 1689
  8. Польша "подарила" России миллиард злотых 1252 / 1385
  9. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 1240 / 1998
  10. Титаник доедают бактерии 1202 / 3539
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 19 / 3636
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 9248
  3. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 1878
  4. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 868
  5. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 164
  6. Эффекты роста 4 / 491
  7. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1126
  8. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3636
  9. Укравтодор залатал ямы на одесской трассе 3 / 749
  10. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 3 / 1998
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.