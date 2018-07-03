Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец

Украинского полизаключенного Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону сильно избили заключенные, а также отобрали у него все вещи и продукты питания.



Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на слова адвоката.



Защитник Марина Дубровина встретилась с Павлом сегодня вечером.



"Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется", – написал отец Гриба.

Кроме того, заключенные забрали у него все вещи, продукты питания, которые накануне передали украинские консулы.



"Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья не имеет", – отметил Игорь Гриб.



Украинский заключенный считает, что такое отношение к нему будет и впредь.



"Один сильный удар в область живота... как следствие – внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь", – считает отец Павла.



Он также отметил, что его сын постоянно мучается от головных болей.



"Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", – подчеркнул отец.



Ранее сообщалось, что 19-летнего Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта на выпускном в российском Сочи.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще до прибытия парня в Гомель.

В июне в России Госфинмониторинг заблокировал счет Павла Гриба, на который ему переводили деньги на лекарства и чистую питьевую воду.