В Житомирской области полицейские задержали автомобиль, который перевозил около 80 мешков с нелегальным янтарем, общим весом более двух тонн.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что патрульная полиция остановила грузовик за нарушение правил дорожного движения. После вопроса о содержании груза водитель начал явно нервничать, из-за чего правоохранители решили раскрыть мешки самостоятельно.
"По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камней", - говорится в сообщении.
Янтарь был изъят, проверяется происхождение и назначение багажа.
Напомним, на границе с Польшей задержали женщину, которая пыталась вывезти из страны 45 кг янтаря, спрятанного под обшивкой салона автомобиля, в багажнике и даже в топливном баке.