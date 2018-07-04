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Фото В Житомирской области полицейские изъяли две тонны янтаря

<span class="label red">Фото</span> В Житомирской области полицейские изъяли две тонны янтаря
Фото: npu.gov.ua

Мужчина перевозил около 80 мешков с нелегальным камнем

04.07.18 27
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В Житомирской области полицейские задержали автомобиль, который перевозил около 80 мешков с нелегальным янтарем, общим весом более двух тонн.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что патрульная полиция остановила грузовик за нарушение правил дорожного движения. После вопроса о содержании груза водитель начал явно нервничать, из-за чего правоохранители решили раскрыть мешки самостоятельно.



"По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камней", - говорится в сообщении.



Янтарь был изъят, проверяется происхождение и назначение багажа.

Напомним, на границе с Польшей задержали женщину, которая пыталась вывезти из страны 45 кг янтаря, спрятанного под обшивкой салона автомобиля, в багажнике и даже в топливном баке.

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