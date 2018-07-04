Сутки на Донбассе прошли без потерь

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие. Потерь среди наших военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Светлодарской дуге наши позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении враг использовал вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

На мариупольском направлении очередной раз наблюдалась наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного противник применил противотанковые управляемые ракеты.

Напомним, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля.