Сегодня в Украине отмечают День Национальной полиции

Арсен Аваков отметил, что путь изменений в полиции еще не закончен

В Украине сегодня, 4 июля, отмечают День Национальной полиции. Украинских правоохранителей с профессиональным праздником поздравили высшие лица государства.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что в Украине шаг за шагом создается новая полицейская система.

"Нам есть уже чем гордится - и люди все больше и больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Шаг за шагом полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще – ваше доверие!", - написал он.

Поздравил работников полиции и премьер-министр Владимир Гройсман, пожелав после службы всегда возвращаться домой целыми и невредимыми.

Также с Днем полиции поздравил и командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Как командующий Объединенных сил я горжусь тем, что имею честь служить бок о бок с лучшими работниками Национальной полиции, потому что именно лучшим выпала честь служить на Востоке Украины, защищать государство от коварного врага", - подчеркнул он.

С Днем Национальной полиции поздравил и президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 4 июля 2015 новая украинская полиция приняла присягу.