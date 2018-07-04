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12 юных спортсменов в детском лагере могли отравиться испорченными йогуртами

12 юных спортсменов в детском лагере могли отравиться испорченными йогуртами
Фото: 5.ua

Один ребенок находится в тяжелом состоянии

04.07.18 38
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2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое отравление 12 воспитанников "Школы Дерюгиных", которые тренировались и отдыхали в детском лагере "Славутич". Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование.

Они установили, что по состоянию на 2 июля в лагере  находилось 226 детей. Среди них в сопровождении 3-х тренеров были 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают "Школу Дерюгиных".  30 июня 2018 года детям на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал на следующий день.

"В ходе эпидрасследования было установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки", - говорится в сообщении.

Все 12 отравивших детей являются членами одной группы. Ухудшения состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. Все дети питались в одной столовой.

По состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Охматдете, ще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Напомним, в двух селах Винницкой области в связи с отравлением во время празднования выпускного госпитализировали 62 человека, в том числе 23 ребенка. 

 

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