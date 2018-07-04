Николай Ковальчук два дня провел под землей

В ночь на 4 июля госпитализировали шахтера, который принимал участие в подземной забастовке на шахте №10 "Нововолынская". Об этом сообщает в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"4 июля в 1:20 горняку шахты №10 "Нововолынская" Николаю Ковальчуку, который двое суток находился под землей, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты за три месяца, стало плохо: после рвоты, началось кровотечение", - написал он.

На шахту срочно прибыли медики из горно-спасательной службы, которые доставили шахтера в хирургическое отделение медицинского учреждения.

Напомним, 2 июля горняки шахты №10 "Нововолынская" объявили забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате и выделить средства на достройку рудника.