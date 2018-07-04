Из грузовика Укрпочты в Соломенском районе Киева во время движения выпадали посылки. Водитель этого не заметил и уехал, не остановившись.

Об этом сообщает в Facebook паблик Киев Оперативный.

"Грузовик возле железнодорожного моста на Липковского так летел, что водитель даже не заметил, как вылетел контейнер с чьими-то отправлениями, и поехал дальше. Мы по 102 сообщили, но чем закончилось, не знаю, и сколько еще такого добра повылетало - также неизвестно", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации представители Укрпочты заявили, что уже разбираются в ситуации.

Напомним, Укрпочта сократила количество почтовых ящиков в Киеве с 709 до 342 из-за снижения объема почтовой корреспонденции.