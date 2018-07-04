Рада сделала шаг к усилению наказания за вождение в нетрезвом виде

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документ поддержали 240 народных депутатов.

Законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи - от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет.

В частотности, в Уголовный кодекс предлагается добавить новую статью 286-1, которой предусматривается лишение лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением прав на вождение на 10 лет за нарушения ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которые повлекли телесные повреждения средней тяжести или смерть потерпевшего.

Напомним, на 22 улицах Киева могут разрешить скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Соответствующий проект решения согласован на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, связи и рекламе.