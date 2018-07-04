Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 4 июля
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 4 июля
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 4 июля

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 4 июля

04.07.18 10
000

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украина передала в Международный суд списки иностранцев, воевавших на стороне боевиков, - МатиосСутки на Донбассе прошли без потерьПод Авдеевкой дрон сбросил "сюрприз" на блиндаж боевиков
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4467
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58583
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6337
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8665
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11329
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13425
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3451
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19403
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3985
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9143
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4761 / 9909
  2. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3281 / 3711
  3. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2561 / 2745
  4. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2513 / 2962
  5. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 2013 / 3907
  6. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 2013 / 2046
  7. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1876 / 2171
  8. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 1496 / 1766
  9. Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы 1472 / 1735
  10. Под Одессой пронесся смерч 1415 / 1607
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 20 / 3907
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 9909
  3. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 2046
  4. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 1131
  5. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 5 / 2962
  6. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 5 / 1766
  7. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 4 / 3711
  8. В Китае создали "лазерный автомат" 4 / 1162
  9. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 172
  10. Эффекты роста 4 / 610
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.