Один из лидеров партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко решил баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил в Instagram.
"Я принял для себя важное решение. Я иду в президенты", - написал он.
Свое задачей Деревянко видит построение в Украине системы неоэкономики и цифрового государства.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников
"Я хочу, чтобы мы мыслили категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, а не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними", - отметил Деревянко.
Друзі! Я прийняв для себе важливе рішення. Я йду в президенти. Йду, щоб створити нову систему – систему неоекономіки та цифрової держави. 4 податки, економічна легалізація, постійний вплив кожного громадянина на важливі державні рішення - це те, що дозволить сучасним українцям жити в успішній державі, яка буде номером один в Європі. Я хочу, аби ми мислили категоріями Big Data, блокчейн, робототехніки, смарт-контрактів, а не категоріями корупції, олігархії, бюрократії та вічної боротьби з ними. Якщо ви згодні, ставте лайк та поширюйте цю інформацію. Будемо разом творити країну неоекономіки та цифрової держави. Готовий відповісти на всі ваші питання і пропозиції. ---- На своїх сторінках у FB, Instagram та YouTube протягом наступних днів ми говоритимемо: - про те, як працюватиме криптогривня, - як чотири податки забезпечать стрімкий економічний ріст, - чи буде потрібна фіскальна служба, митниця, прокуратура, ЦВК, - як ми здійснимо повну економічну легалізацію, - як ми захистимо право власності. - як повернути Донбас та Крим?
Напомним, ранее первым объявил о намерении баллотироваться в президенты политик Роман Безсмертный. Позже аналогичное заявление сделала и лидер партии Батикивщина Юлия Тимошенко.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.