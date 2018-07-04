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Видео Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло

<span class="label red">Видео</span> Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло
Юрий Деревянко / Фото: rada5.com

Юрий Деревянко хочет построить в Украине неоэкономику и цифровое государство

04.07.18 9450
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Один из лидеров партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко решил баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил в Instagram.

"Я принял для себя важное решение. Я иду в президенты", - написал он.

Свое задачей Деревянко видит построение в Украине системы неоэкономики и цифрового государства.

"Я хочу, чтобы мы мыслили категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, а не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними", - отметил Деревянко.

 

Друзі! Я прийняв для себе важливе рішення. Я йду в президенти. Йду, щоб створити нову систему – систему неоекономіки та цифрової держави. 4 податки, економічна легалізація, постійний вплив кожного громадянина на важливі державні рішення - це те, що дозволить сучасним українцям жити в успішній державі, яка буде номером один в Європі. Я хочу, аби ми мислили категоріями Big Data, блокчейн, робототехніки, смарт-контрактів, а не категоріями корупції, олігархії, бюрократії та вічної боротьби з ними. Якщо ви згодні, ставте лайк та поширюйте цю інформацію. Будемо разом творити країну неоекономіки та цифрової держави. Готовий відповісти на всі ваші питання і пропозиції. ---- На своїх сторінках у FB, Instagram та YouTube протягом наступних днів ми говоритимемо: - про те, як працюватиме криптогривня, - як чотири податки забезпечать стрімкий економічний ріст, - чи буде потрібна фіскальна служба, митниця, прокуратура, ЦВК, - як ми здійснимо повну економічну легалізацію, - як ми захистимо право власності. - як повернути Донбас та Крим?

Публикация от Юрій Дерев'янко (@yuriy.derevyanko)

Напомним, ранее первым объявил о намерении баллотироваться в президенты политик Роман Безсмертный. Позже аналогичное заявление сделала и лидер партии Батикивщина Юлия Тимошенко.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

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