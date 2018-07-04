Юрий Деревянко хочет построить в Украине неоэкономику и цифровое государство

Один из лидеров партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко решил баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил в Instagram.

"Я принял для себя важное решение. Я иду в президенты", - написал он.

Свое задачей Деревянко видит построение в Украине системы неоэкономики и цифрового государства.

"Я хочу, чтобы мы мыслили категориями Big Data, блокчейн, робототехники, смарт-контрактов, а не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними", - отметил Деревянко.

Напомним, ранее первым объявил о намерении баллотироваться в президенты политик Роман Безсмертный. Позже аналогичное заявление сделала и лидер партии Батикивщина Юлия Тимошенко.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.