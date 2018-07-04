Танковые подразделения Объединенных сил провели учения по отражению атаки условного противника на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
"В районе проведения операции Объединенных сил 3 июля прошло очередное обучение с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты. В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному врагу и тактики ведения боя ", - говорится в сообщении.
По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.
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