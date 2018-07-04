За новостроем следят, как за стратегическим объектом

Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост – осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения.

"На всех 18 километрах автопоток контролируют сразу три блокпоста на въезде из Керчи, Тамани и на острове Тузла. Полицейские останавливают каждый десятый автомобиль, особенно, если авто на иностранных номерах и с тонированными стеклами", – говорится в сюжете.

С моря мост уже охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ. В их арсенале – катер "Ламантин", перехватчик "Соболь", противодиверсионный катер "Грачонок", десантный катер "Раптор" и подводный беспилотный комплекс "Пингвин".

Напомним, американский журналист Том Роган, которого в РФ обвинили в призывах к терроризму, заявил, что не сожалеет о своем предложении нанести авиаудар по Крымскому мосту.