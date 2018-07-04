Экс-депутата подозревают в организации убийства полковника милиции в 2006 году, - Матиос

Военная прокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году. Об этом сообщил глава ведомства Анатолий Матиос на брифинге, передает 112 Украина.

Фамилию подозреваемого прокурор не озвучил, однако сообщил, что она начинается на букву "Ш", а сам бывший народный избранник в настоящее время находится под арестом. Вероятно, речь идет об экс-депутате Александре Шепелеве.

По словам Матиоса, полковник Ерохин был похищен 26 июля 2006 года, после чего его убили в салоне автомобиля, предоставленного заказчиком.

"Уже в процессе расследования с марта этого года главной военной прокуратурой совместно с группой сотрудников Нацполиции было установлено, что указанный нардеп планировал совершение ряда других умышленных убийств, связанных с достижением своих меркантильных и корыстных интересов. При этом организатор убийства Ерохина, заказал этой же группе лиц похищение и убийство одного из своих конкурентов в банковской среде - гражданина Г. С этой целью нардеп предоставил исполнителям огнестрельное оружие, два автомата Калашникова, 13 пистолетов Макарова, 2 пистолета ПБ и более 500 боеприпасов к ним", - рассказал Матиос.

Сегодня утром организатору убийства военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12, 13 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ст. 348, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Александр Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Шепелев был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Он обвинялся в Украине в хищении средств "Родовид Банка" и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но тот все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля он был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть.

10 февраля Печерский районный суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.