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Главная » Страна » Кабмин выделил 100 млн грн на обустройство КПВВ на границе с Крымом

Кабмин выделил 100 млн грн на обустройство КПВВ на границе с Крымом

Кабмин выделил 100 млн грн на обустройство КПВВ на границе с Крымом
Фото: Пресс-служба ГПСУ

Строительные работы планируется завершить в 2018 году

04.07.18 41
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В среду, 4 июля, Кабинет министров принял решение выделить 105,98 млн грн на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделены из резервного фонда бюджета.

"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ во время пересечения административной границы, улучшение качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы", - указано в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, в настоящее время на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые, в основном, обеспечивают нужды уполномоченных служебных лиц ГФС и Госпогранслужбы. В то же время, для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, действующей инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.

Получателем средств из бюджета является госпредприятие Укринтеравтосервис.

Напомним, так называемые власти Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в госсобственности. 

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