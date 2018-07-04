НАБУ и Госфининспекция не нашли нарушений в его декларации

Судья Сергей Галенкин, который задекларировал самый большой среди всех судей Полтавской области дом, стал главой апелляционного суда области.

25 июня он успешно прошел собеседование с коллегией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, набрав 708 баллов, сообщает 0532.ua.

В ходе собеседования в Высшей квалификационной комиссии судей Галенкин сообщил, что в связи с резонансом в СМИ о его состоянии вели расследование НАБУ и Госфининспекция. Дела закрыты в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, судья прославился на всю страну после обнародования Автомайданом видеосъемки его дома с бассейном в элитном пригороде Полтавы площадью 660 квадратов и внешне похожим на церковь.

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Ранее Фокус сообщал, что Высшая квалификационная комиссия судей проверила соответствие занимаемой должности почти тысячи судей. Из них 57 не прошли проверку.