У преемницы Данилюка появился новый зам

Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра финансов Юрия Гелетия, ранее занимавшего должность начальника Департамента финансовой политики Минфина. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как сообщается, на должности заместителя министра финансов Юрий Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием госбанков, небанковского сектора, публичных инвестиций и инноваций.
По информации Минфина, Юрий Гелетий имеет степень кандидата экономических наук, квалификацию специалиста международных экономических отношений и переводчика.
Ранее работал в Национальном банке Украины, где прошел путь от экономиста 1-ой категории до начальника подразделения в структуре банковского надзора. С октября 2015 года он занимал должность Директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины. Свободно владеет английским и немецким языками.
Напомним, 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Кабмин назначил исполняющей обязанности министра финансов Оксану Маркарову.