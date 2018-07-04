17 детей отравились в санатории под Киевом

Очередной случай массового отравления детей произошел 3 июня в санаторном учреждении "Поляна" в Барышевке Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, передает "Украинская правда".



"17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, сейчас они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет. В заведении также отобрали смывы и другие необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие ", - сказал Горган.

Напомним, 2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое отравление 12 воспитанников "Школы Дерюгиных", которые тренировались и отдыхали в детском лагере "Славутич".

Все 12 отравивших детей являются членами одной группы. Ухудшения состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. Все дети питались в одной столовой.

По состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Охматдете, ще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.