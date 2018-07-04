В 2009-2010 годах он был капитально отремонтирован

В Ивано-Франковской области рухнул мост, соединяющий село Долгое-Калужское с селом Пийло.



Об этом во вторник, 3 июля, сообщили в Калушской районной государственной администрации.



Причины разрушения моста пока неизвестны.

Отмечается, что его построили в 60-х годах. В 2009-2010 годах он был капитально отремонтирован.

Фото: rda.if.ua

"По результатам обследования разрушенного моста комиссией райгосадминистрации будут составлены дефектные акты и переданы в соответствующие учреждения. Установлено предупредительные знаки", - говорится в сообщении.

Фото: rda.if.ua

Отметим, ранее советник главы Укравтодора Александр Кава заявил о том, что девять тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.