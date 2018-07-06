Молодая бизнесвумен и инвестор Мария Деригина рассказала, во что инвестирует она и как может начать каждый

Сегодня многие интересуются самыми разными видами инвестиций. Это действительно то, что помогает человеку создавать для себя надёжную финансовую подушку безопасности. Но во что инвестировать в ХХІ веке? Недвижимость? Форекс? Пресловутый биткоин?

Мария Деригина

Родилась 2 ноября 1984 года в Киеве.

По специальности социолог, закончила КПИ, факультет социологии и права.

Владелица компании "Соцмарт", исследующей рынок недвижимости. Клиенты компании — РБК, "Рестко холдинг", LCMC, брендовые сетевые магазины одежды.

Инвестор: 8 объектов доходной недвижимости (хостелы и студии). Более 70 своих доходных сайтов, приносящих более $20 тыс. вмесяц пассивного дохода (в сумме в управлении более 200 сайтов).

Бизнес-тренер: обучила инвестированию в недвижимость и сайты более 1200 человек, из которых 530 успешно приобрели квартиры и сайты.

В современном мире очень важно уделять время своему образованию. И речь не о высших учебных заведениях, а о личном развитии в определённой области.

Сейчас наиболее актуально уделять внимание финансовой грамотности, инвестиционной деятельности и другим аспектам, помогающим привести в порядок свои доходы и улучшить качество жизни.

В настоящее время существует множество тренингов подобного рода. Но сегодня наша гостья Мария Деригина расскажет нам о достаточно новом направлении в инвестициях — о доходных сайтах. Мария, речь идёт об инвестировании в сайты?

— Да, вы не ослышались, в сайты тоже можно инвестировать, причём есть ряд существенных плюсов, которые выгодно отличают этот вид инвестиций от других. К ним можно отнести низкий порог входа в инвестицию. Чтобы начать инвестировать в сайты, достаточно буквально $100–300. Есть возможность вложить больше — отлично. Дивиденды будут ещё выше. Сайты действительно быстро себя окупают. Вполне реально полностью вернуть вложенные средства в течение 3–18 месяцев. Этот показатель зависит от выбранной стратегии. Да и рентабельность сайтов довольно высока. Так, процент на вложенный капитал может достигать 150–200% годовых. Как видите, этот вид инвестиций весьма привлекателен.

Неужели любой желающий может стать инвестором в сайты?

— Конечно, без прохождения соответствующего обучения таких результатов добиться крайне сложно. К счастью, даже в этом направлении сегодня можно найти прекрасные обучающие курсы. Когда я только начинала инвестировать самостоятельно, мне не к кому было обратиться, а самой очень сложно разобраться в информации девушке, которая далека от технических нюансов. Поэтому я решила помогать таким же, как и я, и сегодня стала спикером и коучером, ведь у меня уже большой опыт в этом вопросе. Но главное, я до сих пор не перестаю учиться, расширяю это направление и пытаюсь научить использовать различные стратегии для минимизации рисков, которые также есть в любой другой инвестиционной деятельности.

Мария, расскажите нашим читателям немного о себе: как вы начинали и что имеете на данный момент?

— В свои 33 года я зарабатываю на сайтах около $20 тыс. в месяц. В моём личном пользовании около 70 сайтов, к тому же два года назад я создала свой инвестиционный фонд, в котором под моим управлением находятся ещё около 130 сайтов.

К такому результату я пришла за 8 лет, пройдя путь с самого начала. Причём был период, когда мне пришлось создавать свою сетку сайтов практически заново. Достигнув дохода в $10 тыс. в месяц, я продала все свои сайты, чтобы закрыть долларовую ипотеку. Но сейчас не об этом. Главное, что сегодня личным примером я могу показать, что начать можно всего с одного сайта и быстро прийти к впечатляющим результатам.

Проще всего добиться этого можно с помощью грамотного наставника. Мне очень приятно, что для многих сегодня я сама являюсь таковой. Некоторые из моих учеников показывают впечатляющие результаты спустя всего полгода-год. Вот один из примеров в виде отзыва о моём курсе:

Это впечатляет. Я знаю, что вы сравниваете инвестирование в сайты с инвестированием в недвижимость. Почему?

— Да, это действительно так, я убеждена, что доходные сайты — это та же недвижимость, только в интернете. Почему? Приведу вам несколько аргументов. Во-первых, потому что такого же мнения придерживается известный экономист Роберт Кийосаки, во-вторых, потому что принцип действительно очень схож.

Вот как всё работает. Вы покупаете сайт, лучше всего, если он будет перспективным и недооценённым (чуть позже расскажу, что это значит), затем вносите небольшие правки, другими словами, делаете "косметический ремонт" и размещаете на нём рекламу (другими словами, сдаёте в "аренду" место для рекламы на сайте). Вот такая простая аналогия. Но самое приятное во всём этом то, что доход одинаковый — что с одного сайта, что с одной квартиры под аренду.

Какие сайты вы считаете недооценёнными?

— Теперь вернемся к тому, что значит перспективный и недооценённый доходный сайт. Проще говоря, предыдущий владелец не использует все возможности сайта в полной мере или у него нет времени им заниматься, а значит, купить такой сайт можно дешево. Затем с помощью незначительных доработок его можно вывести на приличный доход и получать ежемесячно стабильную прибыль.

Как искать такие сайты, на какие показатели обращать внимание, как с ними работать и в какие биржи добавлять — обо всём этом я рассказываю в своём обучающем курсе.

А где ещё можно найти информацию о вас и доходных сайтах?

— Если вам интересно узнать больше лично обо мне, можете подписаться на мой Instagram: https://www.instagram.com/mariaderigina/. А если интересно смотреть бесплатные ролики про доходные сайты, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCoWfqEUBVl9rG6AjtNWcSsA?view_as=subscriber.

Сохраните обязательно, если этот вид инвестиций вас действительно заинтересовал.

Мария, вы говорите, что доходные сайты — это активы, которые приносят пассивный доход, как недвижимость. Но туда же надо писать статьи, выполнять заявки на биржах. Как в таком случае добиться автоматизации этого дохода?

— Да, я действительно могу утверждать, что для меня доходные сайты — пассивный вид дохода. Я трачу на них не более 2–3 часов в неделю. И это несмотря на такую большую сетку сайтов. На самом деле ими надо заниматься постоянно, но я создала команду сотрудников, которые мне в этом помогают. Что касается моих учеников, то изначально им требуется те же 2–3 часа, но ежедневно, пока они не разберутся в теме до конца. Обычно это происходит за 1–2 месяца, затем они так же свободно могут заниматься этим столько же времени, сколько и я. Такой способ организации вопроса даёт возможность изучать новое инвестиционное направление, совмещая его с работой, бизнесом, материнством.

Я знаю, что у вас трое детей, и вы успешно совмещаете свою личную жизнь со своими бизнес-проектами?

— Да, у меня трое детей, два сына и дочь. А начинала я разбираться в доходных сайтах, когда моему первому ребёнку был всего год, а с первым мужем мы уже расстались. Женщины и мамы поймут, что времени у меня было катастрофически мало. Тем не менее я свободно изучала новую тему и прекрасно совмещала материнство и инвестирование.

Конечно, всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Если бы приходилось изучать языки программирования, разбираться в создании сайта с нуля, в его продвижении и других нюансах, то всю эту задумку было бы безумно сложно осуществить. Ведь не каждый из нас математик или технарь, не каждому это дано. Но им быть и не нужно, нужно быть инвестором и перепоручать непонятные задачи.

Именно поэтому вам необходимо научиться делегировать ряд процессов, связанных с сайтами, а также научиться инвесторскому подходу. То есть не стремиться выполнять всё самостоятельно, а руководить процессом и масштабировать свою прибыль, комбинируя различные стратегии заработка на сайтах, передавая другим рутинные и узкоспециализированные задачи. Такого рода затраты не превышают 20% прибыли. Поэтому вполне доступны и оправданны.

Расскажите, пожалуйста, о вашем обучающем курсе.

— Мой обучающий курс существует уже четыре года. Но за последнее время изменился до неузнаваемости. Как было сказано ранее, я практик, причём постоянно прокачиваю свои знания и ищу всё новые способы заработка на сайтах. Только развиваясь можно добиться действительно крутых результатов. Свои знания я внедряю в курс, делая его более информативным и разносторонним. Так, в моём арсенале имеются следующие виды дохода на сайтах: доход на ссылках; доход на кликах в Google Adsense и других биржах; доход на партнёрских программах; отдельно в Amazon и доход в долларовом интернете (буржунет).

Перед тем как предоставить информацию своим ученикам, я лично все тестирую на своих сайтах и в итоге даю готовую пошаговую инструкцию по работе с этими видами дохода. Вам остаётся только следовать всем инструкциям и наслаждаться результатом.

Но хочу вас предостеречь: не стоит приходить на данный курс просто ради любопытства. Также не стоит этого делать, если вы считаете, что за вас всё выполнят другие. Вы должны понимать, что любой вид инвестиционной деятельности требует усилий и знаний с вашей стороны. А значит, выполнение домашних заданий, следование правилам обучения, соблюдение всех инструкций, правильное заполнение чек-листов и т. д. — ваша основная задача. Потому что каким бы крутым ни был курс, без ответственного отношения к процессу обучения результата не будет.

Но, как вы понимаете, многие всё равно ждут "чуда" и результата, к сожалению, из-за этого не получают. Мы нашли один из таких отзывов о вашем курсе:

Именно такие люди приходят на курс и не выполняют задания, часто даже уроков не смотрят. А вот отзыв ученика, который ответственно ко всему подошёл и достиг хорошего результата: https://youtu.be/o7VbnmVTbfM. Перед тем как начать любое обучение, тысячу раз подумайте, готовы ли вы тратить своё время и прикладывать усилия, чтобы освоить новый материал и получать стабильный пассивный доход, или надеетесь, что всё сделают за вас.

Ответственно подходите к своей жизни, пользуйтесь возможностями, которые имеете, обучайтесь у проверенных специалистов и приводите свои финансы в порядок, тогда вы сможете жить той жизнью, какой захотите и какую создадите сами.