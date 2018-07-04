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Донецкий боевик покупает криптовалютную биржу с многомилионным оборотом, - СМИ

Донецкий боевик покупает криптовалютную биржу с многомилионным оборотом, - СМИ
Дмитрий Хавченко/ Фото: Евгений Гурко/"Коммерсантъ"

После покупки террорист обещает сделать из Wex "мощный и патриотический проект"

04.07.18 96
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Донецкий боевик Дмитрий Хавченко с позывным Морячок покупает криптовалютную биржу Wex с суточным оборотом в 20 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, за сделкой может стоять российский олигарх, один из спонсоров террористов на Донбассе Константин, Малофеев. Сумма сделки может составить несколько миллионов долларов.

Сам Хавченко утверждает, что решил стать криптомиллионером и приобретает биржу на собственные деньги. После покупки боевик обещает сделать из Wex "мощный и патриотический проект".

Он также сообщил о намерении передислоцировать команду биржи в аннексированный Крым и перерегистрировать управляющую компанию в одной из "республик" Донбасса.

Wex - правопреемница биржи BTC-e, крупнейшей русскоязычной площадки для покупки и продажи криптовалют. Биржа прекратила существование после того как 25 июля 2017 года в Греции по запросу Минюста США был задержан один из ее руководителей Александр Винник.

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