Рубана включили в списки на обмен от "ДНР"

Ранее он сам просил включить его в списки на обмен со стороны оккупантов

Бывший глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, подозреваемый в подготовке теракта в Киеве, включен в списки на обмен заложниками от террористической "ДНР".



Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.



"Владимир Рубан в списке на обмен от "ДНР". Более того, предложены конкретные фамилии для обмена. Украинская сторона не выразила заинтересованности в предложенной формуле, предположительно, из соображений личного пиара некоторых высокопоставленных политиков на деле Савченко-Рубан", - написал защитник.

Ранее адвокат сообщил о том, что сам Рубан просил включить его в списки на обмен со стороны оккупантов. Свою просьбу он передал через адвоката "омбудсмену" пророссийских боевиков Дарье Морозовой.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Он провозил с неподконтрольной территории целый арсенал оружия.

По данным СБУ, вместе с Надеждой Савченко Рубан планировал теракты в Киеве, в том числе и покушение на президента Петра Порошенко.

25 июня Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога.