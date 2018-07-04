Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц оружия, - Матиос
Ситуация на Донбассе

Украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц оружия, - Матиос

Украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц оружия, - Матиос
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

За последние два года военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий

04.07.18 8
000

С начала войны на Донбассе в 2014 году украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Об этом в среду, 4 июля, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258. Поставлено на учет за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия", - сообщил Матиос.

По его словам, за четыре года небоевые санитарные потери среди военнослужащих составили почти 14 тысяч человек.

"За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил военный прокурор.

Также он рассказал, что за последние два года военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий.

"Согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год - 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершено офицерами", - заявил Матиоса.

Ранее Матиос заявил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Экс-депутата подозревают в организации убийства полковника милиции в 2006 году, - МатиосУкраина передала в Международный суд списки иностранцев, воевавших на стороне боевиков, - МатиосВ Китае создали "лазерный автомат"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4506
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58617
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6409
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8800
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11347
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13583
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3570
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19492
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4016
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9226
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 9441 / 10120
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4923 / 10057
  3. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3310 / 3735
  4. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2607 / 2786
  5. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2567 / 3006
  6. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 2442 / 2574
  7. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 2179 / 2214
  8. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 2174 / 4070
  9. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1907 / 2196
  10. Титаник доедают бактерии 1516 / 3852
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 22 / 4070
  2. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 16 / 10120
  3. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 10057
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 2214
  5. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 6 / 2574
  6. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 1230
  7. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 5 / 3006
  8. Эффекты роста 5 / 670
  9. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 4 / 840
  10. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 173
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.