Украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц оружия, - Матиос

С начала войны на Донбассе в 2014 году украинские военные потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия.



Об этом в среду, 4 июля, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.



"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258. Поставлено на учет за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия", - сообщил Матиос.

По его словам, за четыре года небоевые санитарные потери среди военнослужащих составили почти 14 тысяч человек.



"За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие - 2659 человек. Это почти 14 000 человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня - суициды", - сообщил военный прокурор.

Также он рассказал, что за последние два года военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий.



"Согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год - 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершено офицерами", - заявил Матиоса.

Ранее Матиос заявил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе.