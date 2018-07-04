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Генпрокуратура расследует огромные премии в Нафтогазе

Генпрокуратура расследует огромные премии в Нафтогазе
Коллаж: Voice of Russia
04.07.18 56
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Начисление премии руководству Нафтогаза Украины за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом будет расследовать Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, соответствующее уголовное производство уже открыли, сообщает в среду, 4 июля, Lb.

По его словам, будет расследоваться законность размеров такого премирования.

"Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового права, сверх финансового плана", - сказал он.

На каком основании было открыто уголовное производство, генпрокурор затруднился ответить, но допускает, что на основании обращения народных депутатов.

Напомним, в мае набсовет Нафтогаза принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1% от суммы выигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску к российскому Газпрому. 

Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн гривен) должна была быть выплачена в мае. Остальные премии – в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома  остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

6 июня премьер-министр Гройсман сообщил, что попросил набсовет Нафтогаза пересмотреть свое решение относительно премий руководству компании.

2 июля сообщалось, что наблюдательный совет Нафтогаза Украины не собирается пересматривать решение о выделении премии руководству компании.

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