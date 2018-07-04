Порошенко и Столтенберг сделают совместное заявление

На саммите НАТО, который состоится в Брюсселе, президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделают совместное заявление.
Об этом говорится в программе саммита, сообщает в среду, 4 июля Укринформ.
Порошенко и Столтенберг обратятся с заявлением утром 12 июля перед заседанием Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием президентов Украины и Грузии.
Отмечается, что отдельный формат одного из заседаний двухдневного саммита предусмотрен только для украинского и грузинского партнеров Альянса.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко приглашен на саммит НАТО.