Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" украинского госпредприятия Антонов во время посадки в Боливии пролетел на сверхнизкой высоте.
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На видео видно, как "Мрия" при заходе на посадку пролетела над линиями электропередач, но из-за оптической иллюзии многие СМИ и интернет-пользователи подумали, что самолет-гигант сумел пролететь под ними.
Отметим, 3 апреля 2018 года самолет Ан-225 "Мрия" улетел из Киева в Лейпциг (Германия), откуда он отправился в коммерческий рейс.