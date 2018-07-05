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Главная » Страна » Под Горловкой наши военные отбили нападение вражеской ДРГ
Под Горловкой наши военные отбили нападение вражеской ДРГ
Боец АТО / Фото пресс-центра АТО

Под Горловкой наши военные отбили нападение вражеской ДРГ

Один боевик погиб и еще шестеро были ранены

05.07.18 61
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За прошедшие сутки боевики на Донбассе 19 раз нарушили перемирие, применив 2 раза тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

На Светлодарской дуге наши позиции обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий врага два наших защитника получили ранения.

На горловском направлении враг вел огонь по нашим бойцам в Зайцево и Пивденном из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под прикрытиям обстрелов к нашим позициями попытался подойти диверсионно-разведывательная группа боевиков.

"Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся средств заставил противника с потерями отступить. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 - были ранены. Вместе с тем, в результате активных действий врага ранения получили двое украинских военнослужащих", - сообщили в штабе.

На донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.

На мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

Напомним, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля. 

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