Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » ГПУ запретила строить музей Революции Достоинства на Институтской

ГПУ запретила строить музей Революции Достоинства на Институтской

ГПУ запретила строить музей Революции Достоинства на Институтской
Проект здания музея / Фото: Громадське радіо

На улице Институтской запрещены любые строительные работы

05.07.18 677
000

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете любого строительства, в том числе и музея Революции Достоинства, на улице Институтской в Киеве. Об этом рассказал директор музея Игорь Пошивайло в эфире Громадського радіо.

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета на снос малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сообщил Пошивайло. 

Напомним, 14 сентября 2017 ода Киевсовет выделил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га для строительства Музея Революции Достоинства. В феврале 208 года международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ГПУ закрыла дело против "Новой почты"Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинстваВ ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4528
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58649
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6438
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8835
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11359
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13660
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3626
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19527
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4029
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9259
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 9949 / 10553
  2. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 2383 / 2976
  3. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 1360 / 3030
  4. Крымский мост охраняют с воды, земли и неба 1255 / 1467
  5. В Украине изменили правила выезда детей за границу 1245 / 1425
  6. Киевлянам на три дня отключат воду 1182 / 1269
  7. "Власти" Крыма продали украинские санатории 1167 / 1340
  8. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 983 / 10212
  9. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 870 / 1002
  10. Английские фанаты надругались над "Лениным" 766 / 791
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 17 / 10553
  2. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7 / 4276
  3. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 6 / 2976
  4. На вес золота. Как миграция и новые технологии меняют рынок труда в Украине 5 / 1269
  5. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 4 / 1002
  6. Проект Конституции: власть на местах передадут префектам (документ) 4 / 552
  7. Контрабанда сигарет 3 / 15177
  8. У побережья США ищут фрагменты метеорита, упавшего в Тихий океан в начале года 3 / 865
  9. Фокус №27 (582) 2 / 79
  10. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2 / 3030
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.