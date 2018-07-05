ГПУ запретила строить музей Революции Достоинства на Институтской

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете любого строительства, в том числе и музея Революции Достоинства, на улице Институтской в Киеве. Об этом рассказал директор музея Игорь Пошивайло в эфире Громадського радіо.

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета на снос малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сообщил Пошивайло.

Напомним, 14 сентября 2017 ода Киевсовет выделил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га для строительства Музея Революции Достоинства. В феврале 208 года международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства".