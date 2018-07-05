В ГПУ рассказали, когда можно будет начать строить музей Революции Достоинства

Запрет на строительство будет действовать еще 2-3 месяца до завершения следственных экспериментов на Институтской

ГПУ запретила строительные работы на улице Институтской в Киеве в связи с проведением следственных экспериментов, которые планируют завершить в течение 2-3 месяцев. Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, передает Укринформ.

"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сказал Горбатюк .

Ранее в эфире "Общественного радио" директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

Недавно Международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства».

Напомним, 14 сентября 2017 ода Киевсовет выделил земельный участокориентировочной площадью 1,22 га для строительства музея Революции Достоинства.

В феврале 208 года международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства".

4 июля директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете любого строительства, в том числе и здания музея, на улице Институтской в Киеве.