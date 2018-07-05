Правоохранители разыскивают группу неизвестных, которые, надев противогазы, ворвались в офис местного ЛГБТ-сообщества, где повредили имущество организации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечено, что информация о происшествии в переулке Подольском поступила в Основянский отдел полиции 4 июля около 21:00.

"По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", - говорится в сообщении.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Напомним, представительство ООН в Украине призвало власти Украины немедленно принять меры для защиты ромов, активистов ЛГБТИ-сообщества и других меньшинств.