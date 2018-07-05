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Главная » Страна » Рада дала добро на создание "единого окна" на таможне

Рада дала добро на создание "единого окна" на таможне

Рада дала добро на создание "единого окна" на таможне
Фото: ar.volyn.ua

Принятый закон предусматривает упрощение процедур при таможенном оформлении товаров

05.07.18 94
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Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение механизма "единого окна" на таможне. Об этом сообщает 112 Украина.

Документ поддержали 254 народных депутатов.

Закон предусматривает упрощение процедур при таможенном оформлении товаров. В частности, госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, обязуются вносить их в электронном виде в государственную информационную систему "Единое окно международной торговли". Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контроллерах. Также органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если согласно закону они должны быть в системе "единое окно".

На таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать ли их, или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему "единое окно".

Согласно законопроекту, автоматизированная система управления рисками (АСАУР) является составной частью единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров в разных пунктах.

Напомним, 5 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах".

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